TV2000. Costa Concordia, speciale “Siamo noi” ospite il sindaco dell’Isola del Giglio. Martedì 11 gennaio

Costa Concordia, speciale ‘Siamo noi’ con ospite il sindaco dell’Isola del Giglio

Su Tv2000 approfondimento sul naufragio di dieci anni fa e le testimonianze di due sopravvissuti

Martedì 11 gennaio ore 15.15

“Un boato, poi il blackout. Ho iniziato a scivolare: la nave stava cedendo”. Lo schianto, il panico, i soccorsi. Era il 13 gennaio 2012. Puntata speciale di ‘Siamo Noi’ su Tv2000, in diretta martedì 11 gennaio ore 15.15, a dieci anni dal naufragio della Costa Concordia.

Ospiti Patrizia Perilli, giornalista sopravvissuta al disastro; Serena Galvani, fotografa che ha seguito i lavori per la rimozione della nave. E in collegamento il sindaco dell’Isola del Giglio, Sergio Ortelli.

Tra gli approfondimenti l’intervista a Ernesto Carusotti, uno dei sopravvissuti al disastro della Costa Concordia e Alessio Ventimiglia che ha lavorato per 22 mesi all’Isola del Giglio per mettere in sicurezza la nave in vista del recupero: “Ho lavorato sott’acqua con i sub. Il mio compito? Mettere in sicurezza la Concordia, eliminare tutto ciò che avrebbe potuto appesantire la nave”.

