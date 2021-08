Tre Fontane. Si è svolta l’11 agosto l’annuale assemblea dei soci dell’Associazione Ghandi

Si è svolta l’undici agosto l’annuale assemblea dei soci dell’Associazione Ghandi.

La Presidente pro-tempore, l’insegnante Giusy Gandolfo, ha tratteggiato in una

sintetica relazione i vari service che l’Associazione, pur con le difficoltà del momento

legate al Covid-19, ha portato avanti. Tra essi una giornata all’insegna della tutela del territorio

unitamente alle altre Associazioni Cif e Fidapa dal tema “(R)accoglimi”, svoltasi nella frazione

di Tre Fontane, con il Patrocinio del comune. Manifestazione molto partecipata dai cittadini,

che attivamente hanno contribuito a togliere dal litorale rifiuti vari. L’associazione è stata presente anche nel tema di grande attualità della violenza sulle donne, e nel ricordo di tutte le vittime del Covid-19, tramite la collocazione di quattro panchine rosse nella villa comunale. Molto attiva l’Associazione anche in ambito dell’assistenza ai più bisognosi, distribuendo oltre trenta buoni spesa a nostri concittadini.

Al termine della relazione e dopo ampia discussione dove sono intervenuti diversi soci si è passati alla elezione del Presidente per gli anni sociali 2021-2023. L’esito della votazione ha confermato, all’unanimità, Giusy Gandolfo alla guida del sodalizio. Per regolamento spetterà alla Presidenza la nomina dei suoi più stretti collaboratori.

