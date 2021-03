Sanremo 2021, ancora più inclusione nella serata Cover del Sanremo Lis

In crescita su RaiPlay anche i dati di ascolto relativi al Sanremo Lis: numerose le visualizzazioni ottenute sulla pagina Facebook di Rai Accessibilità e positivi i commenti. Particolarmente “innovativa” la serata di ieri, giovedì 4 marzo, dedicata alle canzoni “Cover”: la resa di una comunicazione artisticamente accessibile ed inclusiva è stata amplificata e rafforzata attraverso la proiezione di grafiche studiate “ad hoc”, realizzate in visual design, in grado di trasmettere visivamente i particolari ritmi e il sentiment di ciascun brano ripercorrendolo anche attraverso immagini e colori.

Un vero e proprio spettacolo in cui canzoni “simbolo” della musica italiana sono state per la prima volta rese fruibili in maniera tale da farle arrivare ad una utenza sempre maggiore nella loro completezza di testo, ritmi, e sensazioni.

Un altro tassello verso la promozione e la realizzazione, da parte di Rai Pubblica Utilità, di prodotti sempre più inclusivi; uno sforzo quanto mai importante nell’attuale contesto di pandemia, in cui veramente nessuno dovrebbe essere o sentirsi escluso.

Correlati