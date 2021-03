Papa: in diretta su Tv2000 il viaggio in Iraq (programma Tv )

Papa: in diretta su Tv2000 il viaggio in Iraq

Da venerdì 5 a lunedì 8 marzo

Speciali della trasmissione “Il diario di Papa Francesco”, approfondimenti e servizi a cura del Tg2000

Roma, 4 marzo 2021. Tv2000, in collaborazione con Vatican Media, dedica una programmazione speciale al viaggio apostolico di Papa Francesco in Iraq da venerdì 5 a partire dalle ore 11.45 a lunedì 8 marzo. Collegamenti, servizi e interviste a cura della redazione del Tg2000. Approfondimenti e ospiti negli speciali della trasmissione ‘Il diario di Papa Francesco’ condotta da Gennaro Ferrara.

Tra gli appuntamenti: venerdì 5 marzo l’arrivo a Baghdad e la Cerimonia ufficiale di benvenuto presso il Palazzo Presidenziale, la Visita di cortesia al Presidente della Repubblica e l’incontro con le Autorità, la Società civile e il Corpo Diplomatico, poi con Vescovi, Sacerdoti, Religiosi/e, Seminaristi e Catechisti nella Cattedrale Siro-Cattolica di “Nostra Signora della Salvezza”; sabato 6 marzo l’incontro interreligioso presso la Piana di Ur e la Santa Messa nella Cattedrale Caldea di “San Giuseppe” a Baghdad; domenica 7 l’incontro di preghiera di suffragio per le Vittime della guerra presso Hosh al-Bieaa (piazza della Chiesa) a Mosul e la visita alla Comunità di nella Chiesa dell’“Immacolata Concezione” a Qaraqosh, poi la Santa Messa nello Stadio “Franso Hariri” a Erbil.

Tra gli ospiti: la vaticanista Valentina Alazraky, i giornalisti Giovanna Botteri e Toni Capuozzo che come inviati hanno seguito le due Guerre del Golfo; il poeta iracheno Younis Tawifik, il postulatore della causa di beatificazione dei 48 fedeli cristiani massacrati nel 2010 dai terroristi del cosiddetto “Stato islamico” Rami Kabalan; il presidente della Comunità di Sant’Egidio Marco Impagliazzo; l’Imam di Firenze Izzedin Elzir, la teologa islamica Sharazad Housmani; sorella Narjes, suora caldea e suor Luigina Sako, sorella del Patriarca di Baghdad; il giornalista Massimiliano Cochi, Padre Rebwar Basa, sacerdote iracheno di Erbil, il teologo musulmano Adnane Mokrani, padre Georges Jahola, parroco di Qaraqosh e Sana Rofo, giovane irachena.

Venerdì 5 in seconda serata e sabato 6 alle ore 8 l’instant film di Tv2000 sul viaggio del Papa in Iraq, lunedì 8 alle ore 16 la trasmissione ‘Il Diario di Papa Francesco’ dedica uno speciale all’intero viaggio del Papa, con i momenti più significativi e la Conferenza Stampa sul volo di ritorno dall’Iraq. In seconda serata il documentario ‘Siete tutti fratelli – Papa Francesco in Iraq’, di Riccardo Bicicchi: l’attesa, la gente del posto, i vescovi e le autorità ecclesiali, raccontano il passaggio di Papa Francesco come di un pellegrino di pace nella loro terra.

Ecco gli orari delle dirette di Tv2000:

Venerdì 5 marzo

11:30 Speciale ‘Il diario di Papa Francesco’

12:00 Baghdad – Arrivo all’Aeroporto Internazionale

12:45 Cerimonia ufficiale di benvenuto presso il Palazzo Presidenziale a Baghdad

13:00 Visita di cortesia al Presidente della Repubblica nello studio privato del Palazzo Presidenziale a Baghdad

13:30 Incontro con le Autorità, la Società civile e il Corpo Diplomatico nel salone del Palazzo Presidenziale a Baghdad

14:15 Incontro con i Vescovi, Sacerdoti, Religiosi/e, Seminaristi e Catechisti nella Cattedrale Siro-Cattolica di “Nostra Signora della Salvezza” a Baghdad

22:55 Instant film di Tv2000 – Il viaggio di Papa Francesco in Iraq

Sabato 6 marzo

08.00 Instant film di Tv2000 – Il viaggio di Papa Francesco in Iraq

08:30 Speciale ‘Il diario di Papa Francesco’

09:00 Ur – Incontro interreligioso presso la Piana di Ur

15:40 Speciale ‘Il diario di Papa Francesco’

16:00 Santa Messa nella Cattedrale Caldea di “San Giuseppe” a Baghdad

Domenica 7 marzo

06:20 Speciale ‘Il diario di Papa Francesco’. Erbil – Accoglienza del Presidente della Regione Autonoma del Kurdistan Iracheno e delle Autorità Religiose e Civili della Regione

06.30 Instant film di Tv2000 – Il viaggio di Papa Francesco in Iraq

07:40 Speciale ‘Il diario di Papa Francesco’

08:00 Mosul – Preghiera di suffragio per le Vittime della guerra presso Hosh al-Bieaa (piazza della Chiesa)

09:30 Qaraqosh – Visita alla Comunità di nella Chiesa dell’“Immacolata Concezione”

13:30 Speciale ‘Il diario di Papa Francesco’

14:00 Erbil – Santa Messa nello Stadio “Franso Hariri”

23:10 Documentario ‘Siete tutti fratelli: Papa Francesco in Iraq’

Lunedì 8 marzo

07.20 Baghdad – Cerimonia di congedo presso l’Aeroporto Internazionale

16:00 Speciale ‘Il diario di Papa Francesco’. Conferenza Stampa sul volo di ritorno dall’Iraq