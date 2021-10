Palermo. Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale restituiscono al Parco Archeologico di Solunto anfore fittili e un reperto cilindrico

Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale restituiscono al Parco Archeologico di Solunto anfore fittili e un reperto cilindrico

L’ 11 ottobre 2021, alle ore 15:00, nel Museo Archeologico di Solunto, alla presenza del dottor Alberto SAMONA’, Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, i Carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Palermo restituiranno al Direttore del Parco Archeologico di Himera, Solunto e Monte Jato, Arch. Stefano ZANGARA, quattro anfore fittili e un reperto cilindrico, databili dal II secolo a.C. all’XI secolo d.C.

Anfora biansata, con concrezioni marine, h 83 cm circa

Anfora frammentata nel collo, con doppio foro centrale, con concrezioni marine, h 112 cm circa

Anfora biansata, con evidenti concrezioni marine, h 44 cm circa

Anfora biansata, collo frammentato e cava alla base, con concrezioni marine, h 60 cm circa

Elemento cilindrico fittile, con concrezioni marine, h 56 cm circa

Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese e rientrano nell’ambito della costante attività di contrasto all’illecita detenzione di beni archeologici, sviluppata mediante il continuo monitoraggio degli annunci sul web.

I militari del Nucleo TPC, con il supporto dei colleghi dell’Arma territoriale, sono riusciti a risalire all’autore dell’inserzione, denunciato per ricettazione, nella cui abitazione sono stati rinvenuti i manufatti, già dichiarati autentici dai funzionari della Soprintendenza Regionale per i BB.CC.AA. di Palermo.

L’attività compiuta dimostra, ancora una volta, come il web costituisca uno dei principali canali di comunicazione e commercializzazione illegali dei beni culturali, poiché consente di raggiungere agevolmente un elevato numero di utenti, spesso inesperti e incuranti della normativa di settore, che punisce le illecite ricerche, l’impossessamento e la vendita di manufatti archeologici.

Sul sito www.carabinieri.it, nelle pagine dedicate al Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, sono pubblicati i consigli su come comportarsi in caso di rinvenimento fortuito di beni archeologici.

