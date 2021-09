PALERMO. BIBLIOTECA GIUFA’ – PROGETTO “ZEN INSIEME”: TESTI PER RAGAZZI DONATI DAI CARABINIERI

“ZEN BOOK FESTIVAL”

BIBLIOTECA GIUFA’ DEL PROGETTO ‘ZEN INSIEME’

TESTI PER RAGAZZI DONATI DAI CARABINIERI

Nell’ambito dello “Zen Book Festival”, i Carabinieri di Palermo hanno donato ieri alcuni libri editi dall’Arma e destinati proprio ai ragazzi alla D.ssa Mariangela DI GANGI, Presidente dell’Associazione “Zen Insieme” e Direttrice della biblioteca ‘Giufà’, l’unica presente nel quartiere Zen2, con i suoi 8mila testi, dedicata ai bambini e ai ragazzi.

La consegna dei libri illustrati e fumetti sui Carabinieri, ha visto la partecipazione del Luogotenente Davide DE NOVELLIS, Comandante della Stazione Carabinieri di Palermo-San Filippo Neri, da anni impegnata non solo nell’attività di contrasto all’illegalità ma anche nel recupero sociale di quell’area della città ove opera con impegno insieme a tutti i militari della Stazione.

L’iniziativa della donazione dei libri per ragazzi da parte della Stazione Carabinieri di Palermo-San Filippo Neri rientra nell’importante opera di vicinanza alla cittadinanza, anche attraverso una sempre maggiore partecipazione ad iniziative ritenute strategiche per riaffermare la presenza dell’Arma nelle aree storicamente critiche della città. Una vicinanza concreta a quelle iniziative sociali, religiose e provenienti del mondo dell’associazionismo rivolte alle fasce da tutelare maggiormente rispetto al fenomeno criminalità. Il nostro ‘core business’ rimane la prevenzione dell’illegalità e il contrasto alla criminalità organizzata, ma la partecipazione a questo tipo di iniziative assolutamente lodevoli ci permette di svolgere un’azione parallela, altrettanto importante, di sostegno alla ‘cultura della legalità’ e dell’impegno sociale nei territori che da sempre vedono i militari delle Stazioni schierati in ‘prima linea’. Questa donazione simbolica di libri per ragazzi alla biblioteca Giufà, uno dei punti di riferimento del quartiere per bimbi e ragazzi dello Zen, avviene proprio con questo spirito di vicinanza e sostegno.

È intenzione del Comando Provinciale Carabinieri replicare, in futuro, la stessa iniziativa anche per le altre biblioteche per ragazzi presenti nei quartieri Kalsa, Albergheria e Brancaccio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...