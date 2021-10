On. LO CURTO (UDC): SOLIDARIETÀ ALLA CGIL PER ATTACCO SUBITO A ROMA

CGIL ATTACCATA: LO CURTO (UDC), SQUADRISMO FASCISTA È QUANTO DI PIÙ FETIDO TRASUDI DA PASSATO RIPUDIATO CON IL SANGUE DEI PARTIGIANI, SOLIDARIETÀ ALLA CGIL

“Lo squadrismo fascista è quanto di più fetido trasudi da un passato che l’Italia democratica ha ripudiato col sangue dei partigiani. Davanti all’attacco alla Cgil oggi ogni cittadino italiano deve sentirsi partigiano in lotta contro chi fa della violenza lo stigma dell’azione politica. Movimenti che chiaramente ripercorrono strade fasciste devono essere sciolti in ossequio alla Costituzione ed alle leggi. Solidarietà piena alla Cgil che in questo Paese ha difeso e difende i diritti con la ragione e l’impegno serio di uomini e donne liberi”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.

