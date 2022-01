Nuovo Cda Seus 118, l’augurio di buon lavoro della Ugl Salute Sicilia: “Pronti a confrontarci per la tutela dei lavoratori e per il miglioramento dei servizi per i siciliani”

Sulla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione della Seus 118, con una nota, interviene la Ugl Salute Sicilia per augurare buon lavoro ai componenti scelti dall’Amministrazione regionale. “Al neo presidente Calogero Ferlisi, alla nuova componente Simona Taibi ed al riconfermato Pietro Marchetta vogliamo esprimere le nostre migliori congratulazioni, augurando un buon lavoro – dicono il segretario regionale Carmelo Urzì ed il responsabile regionale del coordinamento emergenza urgenza Ugl, Giovanni Ferraro. Prendiamo atto della scelta del socio unico Regione siciliana, che ha individuato persone di alto profilo per una società così importante non solo per la salute dei siciliani, ma anche per il numero di personale impiegato. Come organizzazione sindacale, tra le più rappresentative all’interno della partecipata della Regione siciliana del settore dell’emergenza e urgenza, siamo pronti a confrontarci perchè c’è molto da fare per la tutela dei lavoratori della Seus e per la crescita dell’azienda con una sempre più apprezzata qualità del servizio – concludono Urzì e Ferraro.”

