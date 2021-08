Milano. Spiderman, ha portato un po’ di magia nelle corsie della Pediatria dell’ospedale Niguarda

Dal Queens, New York, all’Ospedale Niguarda: Spiderman, il super eroe più amato dai bambini, ha portato un po’ di magia e tanti sorrisi nelle corsie della Pediatria dell’ospedale milanese.

In occasione della Giornata Mondiale di Spiderman, Mattia Villardita, il figurante del Tessiragnatele che recentemente è stato ricevuto da Papa Francesco, ha voluto salutare i piccoli ricoverati, entrando, con l’aiuto dei vigili del fuoco, direttamente dalla finestra del secondo piano del reparto.

Ma prima di tutto, il super eroe si è sottoposto al tampone anti covid, perché, anche per il “vostro amichevole Spiderman di quartiere“, la sicurezza e la prevenzione vengono prima di tutto!

“Peter Parker mi piace – racconta Mattia Villardita – perché crede nell’amicizia e nella famiglia ed è un ragazzo normale come me, che ho sofferto e mi sono rialzato“.

Perché, come dice Spiderman, “da un grande potere derivano grandi responsabilità”.

“E’ con grande orgoglio che ospitiamo avvenimenti di questo genere. La degenza in ospedale è sempre difficile, soprattutto per i più piccoli, e questo gesto è un modo per infondere coraggio e donare un po’ di gioia ai bambini in un momento particolare.” – dice Marco Bosio, Direttore Generale del Niguarda.

La visita è stata possibile grazie a MediCinema Italia, l’Associazione no profit che opera negli ospedali con la cineterapia come strumento di cura. Fulvia Salvi, Presidente della Onlus, ha commentato: “Abbiamo allestito qui a Niguarda una sala di cineterapia dal 2018, un passo significativo in ambito di medicina complementare. Il nostro impegno è aiutare il mantenimento e miglioramento dello stato psico-fisico del paziente, contribuendo con attività mirate di cinema ed arte ed eventi come questo, con un supereroe simbolo per tanti bambini”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...