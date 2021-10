Menfi si candida a “Città Italiana del Vino 2022”.

Il Comune di Menfi in partenariato con la Fondazione Inycon, candida Menfi come “Città Italiana del Vino 2022”, coinvolgendo tutto le aziende vitivinicole, l’Università degli Studi di Palermo, l’Unione dei Comuni Terre Sicane, la Strada del Vino Terre Sicane, le associazioni di settore ed Enti regionali, nazionali ed internazionali, con l’obiettivo di fare conoscere il territorio, le eccellenze enogastronomiche e naturalistiche, la storia, la cultura e lo stile di vita improntato nel rispetto del concetto di sostenibilità.

La Fondazione Inycon ha redatto con il supporto dell’ O.t.i.e. (Osservatorio Turistico delle isole Europee) il progetto di partecipazione al bando nazionale, già valutato positivamente da un Comitato Scientifico Internazionale e presentato il 30 settembre all’Associazione Nazionale Città del Vino.

Menfi oggi rappresenta la porta sul Mediterraneo dei Comuni delle Terre Sicane, naturalmente vocati alla produzione vitivinicola. In questa contesto la candidatura di Menfi vuole rappresentare un momento di forte promozione di un turismo esperienziale che guardi alle diverse eccellenze dell’intero territorio e alle particolarità culturali delle comunità che vi abitano. Il Sindaco di Menfi Marilena Mauceri e il Presidente della Fondazione Inycon Nadia Curreri si dichiarano soddisfatti del lavoro compiuto e fiduciosi che il dossier Menfi Città del Vino 2022 possa ottenere il riconoscimento a cui ambisce, credendo fortemente nell’iniziativa, quale messaggio di speranza, rinascita e ripartenza del mondo produttivo del territorio.

Fonte: www.ansa.it sicilia

