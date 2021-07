Luce e gas in aumento: nuovi rincari previsti per il 2021. Come abbassare i consumi questa estate.

Luce e gas in aumento: nuovi rincari previsti per il 2021

Chi tiene d’occhio le bollette e chi fa attenzione alle spese domestiche, da oggi dovrà confrontarsi con un nuovo rincaro dei prezzi della luce e del gas. Chi non fa attenzione, invece, si farà trovare impreparato e di conseguenza dovrà correre ai ripari il prima possibile, ma questo vale in realtà per tutti. Vediamo quindi di scoprire i dati più importanti e i consigli per abbassare gli importi in bolletta.

Luce e gas: gli aumenti previsti per il 2021

Nel 2020 ci sono stati alcuni settori che hanno registrato dei dati interessanti per i consumatori, ad esempio il mercato dell’energia. Lo scorso anno il prezzo di luce e gas è infatti caduto a causa della crisi, riuscendo a far risparmiare alle famiglie cifre consistenti sulle spese in bolletta.

Quest’anno, con la ripresa dell’economia, l’ARERA sta piano piano ripristinando le vecchie tariffe (ovvero quelle antecedenti alla pandemia), comunicando quindi alcuni aumenti. Se si considerano i dati da gennaio ad oggi, si nota infatti che le spese per la luce sono aumentate del 34% e il gas del 23%, anche se in realtà si è andati quasi in pari con quanto risparmiato lo scorso anno.

Questi aumenti in bolletta sono dovuti in gran parte alla clamorosa crescita dei prezzi all’ingrosso, tanto da riflettersi anche sulle tariffe del mercato libero. In sintesi, pur se ampiamente prevedibile, si è trattato di uno scossone importante, che ha rivoluzionato il volto del mercato dell’energia in Italia e delle bollette delle famiglie della Penisola.

Come abbassare i consumi questa estate

Per prima cosa, è opportuno fare molta attenzione all’utilizzo dei condizionatori: queste unità consumano molto e possono appesantire le bollette in modo consistente, per questo bisogna cercare di farne un uso corretto e ponderato. Si consiglia di utilizzarli soprattutto in modalità deumidificazione, dato che così impiegano meno energia per funzionare, e di evitare di abbassare in maniera eccessiva le temperature interne, anche per una questione di salute.

Ovviamente il risparmio parte sempre dalla radice, per questo motivo il prossimo consiglio è quello di selezionare una buona opzione di luce e gas tra le diverse offerte presenti sul mercato, per trovare quella che si avvicina maggiormente alle proprie esigenze di risparmio. Infatti, se si possiedono diversi elettrodomestici, si utilizzano dispositivi IoT o ancora si passa molto tempo ai fornelli a cucinare, alleggerire le proprie bollette a partire dalla tariffa mensile potrebbe essere una soluzione utile.

Ci sono comunque altri suggerimenti utili che meritano di essere presi in considerazione, come l’attenzione all’utilizzo del gas in cucina, evitando di usare i fornelli grandi. Inoltre, è bene spegnere le luci quando non servono, evitare lo standby dei dispositivi elettronici, e sfruttare il ventilatore quando possibile.

