LO CURTO (UDC), SGOMENTO PER MORTI E DANNI A PANTELLERIA PER LA TROMBA D’ARIA, SUBITO STATO DI CALAMITA’ E AIUTI

LO CURTO (UDC), SGOMENTO PER MORTI E DANNI A PANTELLERIA A CAUSA DELLA TROMBA D’ARIA, SUBITO STATO DI CALAMITA’ ED AIUTI

“Le notizie che arrivano da Pantelleria per le conseguenze di una tromba d’aria mi lasciano sgomenta. L’Isola piange due morti a causa delle raffiche che hanno spazzato via dammusi, case, alberi e automobili. E sono decine i feriti ai quali si stanno dando cure e sostegno. Sono in contatto col sindaco Vincenzo Campo al quale ho espresso la mia solidarietà e l’impegno in parlamento affinché vengano previsti interventi immediati sia sul piano del dissesto idrogeologico provocato dall’evento che sul piano economico per le conseguenze patite dalle attività economiche. Sono certa che il governo Musumeci dichiarerà lo stato di calamità per affrontare l’emergenza. Ai cittadini panteschi ed ai turisti che ancora in questi giorni affollano l’Isola voglio far sentire la mia vicinanza”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.

