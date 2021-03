Licia Colò su Tv2000 con ‘Il mondo insieme’

L’antica tribù dei Mentawaiani in Indonesia e la Sardegna prima zona bianca d’Italia

In diretta domenica 7 marzo ore 15.15

Roma, 26 febbraio 2021. Il Mondo Insieme – il programma di Licia Colò in onda domenica 7 marzo alle ore 15.15 in diretta su Tv2000 – questa settimana racconta storie da tutto mondo attraverso travel blogger, antropologi ed esploratori. Tra i temi: l’antica tribù dei Mentawaiani in Indonesia, la lavorazione del legno, la Sardegna prima zona bianca d’Italia e la Bolivia.

La puntata si apre con la storia del documentarista Adriano Zecca che nel 2019 decide di tornare, dopo 50 anni, sull’isola indonesiana di Siberut, in particolare nel piccolo villaggio di Lubaga, dove vive l’antica tribù dei Mentawaiani detto “Popolo dei fiori”, una delle più sconosciute al mondo. Ad accompagnarlo in questo suo ritorno sua moglie e i suoi due figli, il documentarista Eloy e l’antropologo Raúl, che hanno raccontato nel documentario “Ritorno all’Eden perduto” la loro esperienza. Ospiti in studio mostrano le immagini più belle del loro viaggio.

“Raccontare la natura è il senso della mia arte e di tutta la mia vita”, questa è la sintesi dell’intera esistenza al servizio dell’arte del maestro Ferdinando Codognotto. Lo scultore, molto conosciuto in Italia e all’estero, lavora il legno da quando era bambino, ispirandosi alla natura. Per lui il rispetto per l’ambiente non deve prescindere dallo sviluppo tecnologico e per questo una delle sue opere più caratteristiche è il Pinocchio tecnologico, simbolo di una perdita di sensibilità dell’uomo verso la natura. In studio, oltre ad ammirare alcune delle sue opere, il maestro spiega come le realizza.

Dal primo marzo la Sardegna è diventata zona bianca, la prima in Italia. Una buona notizia che fa ben sperare. In collegamento da Castelsardo, in provincia di Porto Torres, i due travel blogger Luca e Alexandra Magistrato, sardi d’adozione ma innamorati di una regione unica: le ultime notizie dall’isola, la lussureggiante vegetazione, i borghi e il mare caratteristico del colore cristallino.

Alla postazione web la travel blogger siciliana Vanja Venuti. Ha fatto un lungo viaggio dal Brasile all’Alaska alla scoperta del continente americano. Un’avventura che ha condiviso con i suoi cani e a bordo di un van che è stato la loro casa per anni. In studio

Vanja porta la sua esperienza in Bolivia, una terra ricca e semplice.

Nello spazio con Nonna Licia i consigli per mantenere giovane la mente.

Tra gli altri documentari della puntata: Messico: natura, buon cibo e antiche civiltà; Valle Gesso: Re e Regine nelle Alpi Marittime; Irkutsk: i viaggi in treno di Floris e Nu; I viaggi di Ant. Modica, nella città del barocco siciliano.