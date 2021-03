Licia Colò su Tv2000 con ‘Il mondo insieme’ In diretta domenica 21 marzo ore 15.15

Licia Colò su Tv2000 con ‘Il mondo insieme’

Vaccinazioni anti Covid19 negli Usa e le missioni di Medici Senza Frontiere con l’attore Enrico Lo Verso

Tra le mete: i Caraibi, la Patagonia Cilena, il Brasile e la Cina

In diretta domenica 21 marzo ore 15.15

Roma, 19 marzo 2021. Il Mondo Insieme – il programma di Licia Colò in onda domenica 21 marzo alle ore 15.15 in diretta su Tv2000 – apre la puntata con un focus sulle vaccinazioni negli Usa. Poi: la coltivazione e la cura delle rose, storie da tutto mondo attraverso i travel blogger. In puntata anche l’attore Enrico Lo Verso che racconta la sua esperienza nella Repubblica Centrafricana con Medici senza Frontiere.

Negli Usa le vaccinazioni anti Covid-19 procedono velocemente: il travel blogger Leonardo Gerotto, in collegamento da Los Angeles racconta se nella costa sud della California si inizia a respirare aria di normalità. E nell’attesa di tornare a viaggiare mostra uno dei sui viaggi, fatto prima della pandemia, all’isola di Providencia, nel Mar dei Caraibi.

Nicoletta Camapanella è un’esperta di rose. Giornalista e scrittrice, con la sua casa editrice ha pubblicato una collana dedicata a questo fiore. Ospite a ‘Il Mondo Insieme’ nel primo girono di primavera, mostra il modo corretto di piantare una rosa e prendersene cura.

Sara Bertagnolli e Luca Sguazzini, conosciuti sui social con il nome “Leave Everything and Wander”, sono due ragazzi che qualche anno fa hanno lasciato i loro lavori per viaggiare a tempo indeterminato. Tutto è iniziato con un biglietto di sola andata per il Canada. Qui hanno lavorato e messo da parte i soldi per realizzare il loro sogno: un lungo viaggio dall’Alaska all’Argentina a bordo di un van. Domenica raccontano la loro impresa attraverso anche immagini della Patagonia Cilena.

In collegamento l’attore Enrico Lo Verso, testimonial di Medici Senza Frontiere, e Mariagrazia Smiraglia, responsabile donazioni dell’associazione che da cinquant’anni è impegnata in tutti gli scenari colpiti da guerre, epidemie o catastrofi naturali. Lo Verso, nel gennaio del 2020 è stato nella Repubblica Centrafricana per vedere da vicino uno dei progetti di MSF sull’assistenza alla maternità.

Alla postazione web torna Salvatore Izzo. Domenica, oltre a dialogare con il pubblico attraverso la diretta Facebook, mostra uno dei suoi primi viaggi oltreoceano, quello in Brasile.

Poi le lezioni d’avventura con la guida ambientale Francesco Carocci e l’esperto di bike Simone Patrone. In questa puntata insegneranno a preparare il pranzo o la cena durante le escursioni, con un fornelletto a gas o direttamente con il fuoco.

Questa domenica la nostra Nonna Licia, Licia Ferz, svela i segreti che solo alcune nonne conoscono.

Tra gli altri documentari: Appennino Tosco-Emiliano: sapori, arte e città medievali; Texas, lo Stato della stella solitaria; Francoforte e Colonia, modernità e praticità teutonica; Cina, i viaggi in treno di Floris e Nu; Trapani, una città bagnata da due mari; Via Francigena del Nord del Lazio: da Acquapendente a Viterbo.