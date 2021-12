League of Legends: giocatori in aumento dopo il successo della serie Arcane

Come spesso accade, videogiochi e prodotti televisivi si incrociano, ispirandosi a vicenda. Questa regola ha riguardato anche League of Legends, che ha di recente messo a segno un nuovo aumento di giocatori dopo il successo della serie tv Arcane.

Il successo della serie tv Arcane su Netflix

Arcane è la nuova serie tv animata firmata dal colosso dello streaming Netflix, che in queste settimane sta riscuotendo un enorme successo a causa del suo legame con il gioco per pc League of Legends. Tuttavia, la serie non ha appassionato soltanto i giocatori veterani di LOL, ma ha affascinato anche degli utenti che non avevano mai sentito parlare di questo videogioco e che apparentemente erano molto lontani da questo mondo.

Arcane ha infatti avuto il merito di trovare un giusto compromesso: da un lato approfondisce la storia delle regioni e dei vari personaggi del gioco, andando incontro alla sete di informazioni dei fans del videogame. Dall’altro, però, si è discostata sufficientemente dalla trama del gioco e dunque non richiede nessuna conoscenza pregressa per poter essere goduto di fronte allo schermo della tv.

Inutile poi sottolineare che Arcane è piaciuto molto anche per merito della bellezza del suo comparto grafico, che fa leva su una storia appassionante e adrenalinica, in grado di coinvolgere lo spettatore garantendogli un eccellente grado di immersione. La promozione definitiva viene proprio da chi ha giocato per anni a League of Legends: stando agli appassionati, Arcane è esattamente come dovrebbe essere, perfetta in ogni dettaglio possibile e immaginabile.

Cos’è League of Legends e perché se ne parla così tanto

La fama di League of Legends è dovuta soprattutto al successo degli e-sports, dato che si tratta del gioco in assoluto più giocato a livello competitivo e di team. LOL continua ad entusiasmare nonostante sia in giro da diversi anni per via della semplicità delle sue dinamiche, e perché è in grado di assicurare un divertimento enorme sia ai giocatori, sia agli spettatori.

Trattandosi di un MOBA, il gioco prevede la presenza di un’arena e di due team che si scontrano fino alla fine. Lo scopo è il seguente: dopo la partenza e la generazione della mappa, i partecipanti devono distruggere il Nexus, una specie di torre, della squadra avversaria. Inoltre, iniziare è facilissimo, basta scaricare il gioco da Internet sul sito di Riot Games o sulla pagina ufficiale del gioco.

L’occorrente per giocare è molto semplice, basterà una buona connessione ad internet, visto che si tratta di un multiplayer online, un kit mouse e tastiera gaming, per aumentare le performance in gioco e un software di sicurezza per garantire un’esperienza di gioco sicura ma al tempo stesso protetta da eventuali attacchi informatici, molto semplice da reperire (a volte anche in forma gratuita), scegliendo tra i migliori antivirus per PC recensiti online. Ovviamente per diventare un pro c’è bisogno di molta dedizione ed allenamento costante, ma si tratta di un gioco in grado di regalare sicuramente un’esperienza di gioco entusiasmante e coinvolgente in maniera piuttosto economica.

