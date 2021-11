CAMPOBELLO. LE CONGRATULAZIONI DEL SINDACO CASTIGLIONE AL CAMPIONE DI KICKBOXING G. ACCARDI

LE CONGRATULAZIONI DEL SINDACO CASTIGLIONE E DELL’ASSESSORE DILLUVIO AL GIOVANISSIMO CAMPIONE DI KICKBOXING GIUSEPPE ACCARDI

All’età di soli 11 anni ha riconquistato il titolo Golden Cup 2021

Il sindaco Giuseppe Castiglione e l’assessore comunale allo Sport Lillo Dilluvio si complimentano con il giovanissimo atleta campobellese Giuseppe Accardi per i brillanti risultati ottenuti nel kickboxing.

All’età di 11 anni, Giuseppe Accardi, che già da 5 anni anni frequenta con impegno e passione la disciplina di arti marziali, ha infatti riconquistato il titolo Golden Cup 2021, posizionandosi al primo posto per la categoria light contact junior alla gara organizzata dalla World Martial Kombact Federation, che si è disputata a Marsala dal 29 al 31 ottobre scorsi.

Il giovanissimo sportivo, allievo del maestro Antonino Giustiniano, si è invece piazzato al secondo posto assoluto nella categoria kick light (sempre sotto i 145 centimetri di altezza).

«Siamo molto orgogliosi – dichiarano il sindaco Castiglione e l’assessore Dilluvio – per il successo sportivo ottenuto dal nostro giovanissimo concittadino, a cui rivolgiamo, a nome di tutta la cittadinanza, l’augurio di una carriera ricca di tantissimi altri importanti traguardi».

Mi piace: Mi piace Caricamento...