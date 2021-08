L’APS Rosabalistreri di Campobello di Mazara avvia il contest artistico “MunniZart”, il cui tema è la salvaguardia ambientale

L’APS Rosabalistreri di Campobello di Mazara continua il suo lavoro di attivismo in campo ambientale.

Il primo evento è stato presentato a Tre Fontane con l’affissione di cartelli artistici per la salvaguardia dell’ambiente e delle sue biodiversità. I cartelli riportano un QRcode il cui collegamento apre un approfondimento sul tema della frase a tutela del fratino, della medusa e per sensibilizzare a tenere puliti la spiaggia e il mare.

Si ripropongono adesso con un contest artistico il cui tema è la spazzatura. Il concorso sarà fotografico: MunnizArt. Sono noti i problemi di abbandono illecito di spazzatura in tutto il territorio, fino alla formazione di vere e proprie discariche abusive a cielo aperto.

Questo comporta problemi ambientali che inquinano e rendono il nostro territorio invivibile.

L’associazione vuole stimolare il lato artistico della cittadinanza e gli appassionati di fotografia a partecipare con un grottesco e tragicomico servizio di testimonianza.

Potrete trovare tutte le informazioni utili sulla pagina Facebook di Aps Rosabalistreri o scrivere direttamente a: apsrosabalistreri@gmail.com.

