“LA VERA STORIA DELLA GUERRA DI TROIA” CON LA REGIA DI ELIO INDELICATO IN SCENA L’8 AGOSTO ALLE CAVE DI CUSA

La commedia fa parte del palinsesto cartellone “E… State con noi 2021” promosso dall’Amministrazione comunale. Ingresso al parco con Green Pass

Nell’ambito del cartellone “E… State con noi 2021” promosso dall’Amministrazione comunale, domenica sera (8 agosto), alle 21.30, all’interno del parco archeologico delle Cave di Cusa, andrà in scena “La vera storia della Guerra di Troia”, con la regia di Elio Indelicato.

Dopo i successi delle commedie estive rappresentate negli anni precedenti, gli “Amici dell’Araba Fenice”, tra musica, storia e risate, porteranno in scena uno spettacolo che vuole esaltare, grazie al personaggio di Elena, interpretato da Mimma Monachella, il ruolo della donna e celebrare al tempo stesso la pace tra i popoli greci e troiani che arriva dopo anni di battaglie raccontate nell’Iliade di Omero. Grazie a due ambasciatori siciliani inviati sul luogo di battaglia da Pammilo, fondatore di Selinunte e delle Cave di Cusa, si riesce nell’intento di riappacificare i greci e i troiani riportandoli, come in un sogno, tutti a Selinunte e alle Cave di Cusa.

Lo spettacolo si svolgerà nel pieno rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid.

È possibile acquistare i biglietti al botteghino all’ingresso del parco archeologico al costo di 8 euro.

NOTA GREEN PASS:

Dal 6 agosto, ai sensi dell’articolo 3 del d.l. 23 luglio 2021 n. 105, l’accesso a tutti gli spettacoli che si terranno all’interno del parco archeologico delle Cave di Cusa sarà consentito esclusivamente secondo le seguenti modalità:

– tampone rapido negativo effettuato nelle 48 ore precedenti lo spettacolo

– 1 dose di vaccino

– ciclo vaccinale completo

– certificato che attesti di essere guariti dal covid-19 negli ultimi 6 mesi.

– Sono esenti dall’obbligo del green pass i minori di 12 anni e coloro che abbiano una idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della salute.

