La Stella di Natale AIL, torna quest’anno a colorare le piazze italiane donando speranza ai pazienti e alle loro famiglie

La Stella di Natale AIL, torna quest’anno a colorare le piazze italiane donando la speranza ai pazienti e alle loro famiglie.

C’è una stella che continua a fiorire per colorare la speranza di chi lotta contro un tumore del sangue, è la Stella di Natale AIL, che quest’anno torneranno a colorare le piazze italiane donando la speranza ai pazienti e alle loro famiglie. Con un contributo minimo di 12 euro potrai portare un aiuto concreto a chi, in uno scenario complesso come quello attuale, sta combattendo contro una leucemia, un linfoma o un mieloma.

GRAZIE AL TUO CONTRIBUTO, AIL E LE SUE 82 SEZIONI TERRITORIALI POSSONO:

-sostenere la Ricerca Scientifica e le borse di studio per giovani ricercatori;

-supportare i Centri di Ematologia, anche con la donazione di dispositivi di protezione personale;

-potenziare le cure domiciliari per adulti e bambini, riducendo l’affluenza in ospedale ai casi più urgenti;

-sostenere le Case alloggio AIL, per accogliere gratuitamente i malati e i loro familiari;

finanziare servizi Socio-Assistenziali per le famiglie in difficoltà;

-offrire sostegno psicologico a pazienti e familiari;

portare a casa dei pazienti farmaci e beni di prima di necessità.

Mi piace: Mi piace Caricamento...