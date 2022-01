La spinta della digitalizzazione: perché oggi i casinò online vincono la sfida della pandemia

Il Covid ha costituito forse la miglior forza incentivante per la digitalizzazione di tutti i settori, a maggior ragione in una realtà, come quella italiana, legata forse anche troppo ai “tradizionali” modi di vivere. Insomma molti settori sono usciti dalla “provincializzazione” in cui erano da tempo caduti e stanno vivendo una fase di assoluto riscatto da ormai due anni. Molti hanno ritrovato linfa nuova.

Tra questi settori un esempio lampante è offerto dal gioco online, che è letteralmente salito alle stelle, completando un percorso cominciato fin dai tempi della regolamentazione varata dall’ultimo governo Berlusconi.

Il settore del gioco legale ha puntato tutto sulla digitalizzazione. Questo è ad oggi il core business di ogni realtà online, con buona pace del gioco d’azzardo fisico che, invece, incapace di reinventarsi, ha vissuto e vive una crisi senza precedenti, pesantemente condizionata dalla pandemia. Le realtà online hanno dalla loro più forza e in alcuni casi maggior consistenza. Il mezzo web, essendo molto più dinamico e flessibile, è in perenne aggiornamento.

Ai giocatori vengono offerti prodotti di qualità, controllati e garantiti soprattutto da un punto di vista di sicurezza. Le più recenti implementazioni, come l’Intelligenza Artificiale, garantiscono solidità e trasparenza agli operatori online, tramite l’elaborazione di dati, analisi e la possibilità di varare prodotti personalizzati ed individualizzati per le esigenze di ogni giocatore.

A ciò si aggiungono anche innovative strategie di marketing, che vanno ad incastrarsi perfettamente in un quadro normativo che, almeno in Europa, è sempre più rigido. Per esempio i casinò online, apripista di una nuova tendenza, hanno messo in campo i bonus senza deposito, particolari incentivi per i giocatori da attirare. Si tratta di una possibilità offerta che spesso porta a buoni risultati: i giocatori cominciano a giocare, dopo la prima registrazione, senza depositare denaro. Un incentivo per provare i prodotti, senza alcun tipo di vincolo.

A ben guardare questa si è rivelata una felice intuizione, soprattutto per tanti giocatori che, da un lato, non conoscevano il canale online, dall’altro invece sono finiti nelle grinfie del gioco illegale, inconsapevolmente. Si spiega anche così, per questi motivi, una migrazione effettivamente avvenuta, dai canali fisici ai canali online.

Le restrizioni, che pesantemente hanno condizionato la vita in questi anni, c’entrano ma fino ad un certo punto. La sensazione è che i canali di gioco online abbiano trovato la chiave per guardare ad un futuro che giocoforza sarà sempre più digitale, interattivo, iperconnesso. Sempre e perennemente online. Va in questa direzione l’idea dell’omnichannel, che comprenda sotto un unico operatore più categorie di giochi: casinò, certamente, ma anche scommesse ed eSports. Tutto ciò che oggi interessa ad un’utenza che ha alzato l’asticella delle aspettative.

