La guardia medica di Campobello oggi resterà chiusa dalle ore 10 alle ore 20. Ci si potrà rivolgere a quella di Tre Fontane o Selinunte

Si porta a conoscenza della cittadinanza che, come mi è stato comunicato dal dr. Pietro Candela, direttore del nostro distretto sanitario, a causa di una temporanea assenza di personale medico, la guardia medica di Campobello oggi resterà chiusa dalle ore 10 alle ore 20.

In caso di necessità, sarà momentaneamente possibile rivolgersi alla guardia medica di Tre Fontane, sita in via Berlino, o a quella di Selinunte.

Il servizio a Campobello sarà regolarmente assicurato a partire dalle ore 20 di stasera.

