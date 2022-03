IL FLAG “IL SOLE E L’AZZURRO” CERCA ESPERTI PER L’AVVIO DI PROGETTI NELL’AMBITO DEL RECOVERY FUND

Reading Time: 2 minutes

Il sindaco Giuseppe Castiglione rende noto che il Gruppo di Azione Costiera- Flag “Il sole e l’azzurro – Tra Selinunte, Sciacca e Vigata”, di cui fa parte il Comune di Campobello, ha pubblicato un avviso per la costituzione di una long list di esperti per lo svolgimento di attività di supporto per l’avvio di progetti capaci di intercettare le opportunità offerte dal quadro programmatorio 2014-2020 e dal Recovery Fund.

Sul sito istituzionale del Flag, all’indirizzo www.flagsoleazzurro.it, è infatti possibile consultare il bando contenente le informazioni relative agli incarichi e ai requisiti professionali richiesti.

La long list, in particolare, sarà articolata in sei profili:

1) Esperto senior con qualifica di “ingegnere”, avente all’attivo esperienza di realizzazione di interventi anche a valere sui fondi strutturali;

2) Esperto senior con qualifica di “architetto”, avente all’attivo esperienza di realizzazione di interventi anche a valere sui fondi strutturali;

3) Esperto senior in sviluppo locale con qualifica di “dottore in economia e commercio” con esperienza maturata sula gestione fondi strutturali;

4) Esperto senior avente all’attivo esperienza di progettazione integrata anche di opere pubbliche e di rigenerazione urbana con qualifica di “geologo”;

5) Esperto senior avente all’attivo esperienza di “gestione di procedure di gare d’appalto e di piattaforme telematiche”;

6) Esperto senior di “comunicazione e promozione” avente all’attivo esperienza maturata nell’ambito turistico e della valorizzazione dei beni culturali.

Le istanze, redatte secondo la modulistica reperibile sul sito, dovranno essere inviate entro le ore 12 del 7 marzo 2022 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gac@mypec.eu.

Mi piace: Mi piace Caricamento...