Il Comune di Palermo presente al Web Marketing Festival a Rimini

Il Comune di Palermo è presente al Web Marketing Festival, il festival dell’innovazione in corso di svolgimento fino a domani a Rimini.

L’amministrazione comunale, rappresentata nella città romagnola dall’assessore all’Innovazione, Paolo Petralia Camassa, è protagonista, insieme ad altre città italiane, tra cui Napoli e Milano rispetto al dibattito sul PNRR ed all’utilizzo del recovery fund per la transizione digitale delle città.

“Ritorna il Festival dell’Innovazione di Rimini – afferma Petralia Camassa – e Palermo viene coinvolta come riferimento rispetto al tema della transizione digitale e di come andranno utilizzati i fondi del PNRR. La città di Palermo, che è passata dalla 77esima alla 13esima posizione tra le città più digitali d’Italia, conferma l’importanza del percorso intrapreso sulla digitalizzazione dei servizi, sull’intervento infrastrutturale dell’anello telematico, convinti di andare verso la direzione che metterà il territorio in condizione di aumentare l’attrattività sia dei turisti che dei lavoratori nomadi”.

Per il sindaco, Leoluca Orlando, “la presenza ormai consolidata e riconosciuta della nostra città al vertice tra le città più digitali è uno stimolo a proseguire sulla strada della transizione e a rafforzare alfabetizzazione e accessibilità digitale”.

