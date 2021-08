Il Circolo Pd di Campobello esprime la sua vicinanza alla famiglia, per la scomparsa del professore Vincenzo Di Carlo

Il Circolo Pd di Campobello intende esprimere la sua vicinanza alla famiglia per la scomparsa del professore Vincenzo Di Carlo.

Insegnante impegnato che, come pochi, riusciva a comunicare con gli studenti.

Protagonista della vita politica del nostro paese, ricoprendo anche il ruolo di Consigliere Comunale, è stato fino all’ultimo un comunista dell’Ideale. Ideale rimastogli impresso fino alla morte.

Onore al compagno Di Carlo, quindi, testimone in vita e in morte che senza Ideale, l’uomo semplicemente non esiste.

Direttivo Circolo Partito Democratico Campobello

