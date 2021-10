Covid. Sicilia torna zona “bianca” da sabato 9 Ottobre

La Sicilia torna in zona “bianca”, il rientro sarà a partire da sabato prossimo quindi con due giorni in anticipo. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, presentando in conferenza stampa il nuovo bollettino settimanale sull’andamento della pandemia nell’Isola. La cabina di regia si esprimerà domani, il passaggio in zona bianca è stato anticipato alla Regione siciliana dalla cabina tecnica, oggi scade il 14° giorno che sancisce il rientro nei parametri.

“Nelle ultime ore ho sentito il ministro Speranza – ha detto l’assessore Razza – per la Sicilia varrà il decreto legge convertito, quindi la zona bianca sarà immediata: non da lunedì ma da sabato, questo mi ha anticipato il ministro”.

Umbria, Puglia e Provincia di Trento si aggiungono alle Regioni italiane colorate in verde nelle mappe aggiornate del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) sull’incidenza dei contagi da Covid in Italia e in Europa. La Calabria migliora e torna in giallo dal rosso scuro della scorsa settimana, mentre la Basilicata è l’unica Regione italiana in rosso. In Europa le aree che attualmente risultano ad alta incidenza di contagi rispetto alla popolazione, in rosso scuro sulla mappa, sono le Repubbliche Baltiche, la Slovenia e le Regioni occidentali della Romania.

