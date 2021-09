Cave di Cusa, si è tenuto oggi l’evento “Il cirneco dell’Etna patrimonio dell’identità culturale siciliana” promosso dall’Enci con il patrocinio della nostra Amministrazione comunale.

Questa affascinante e nobile razza canina è presente in Sicilia da almeno tre millenni, gli archeologi hanno scoperto le sue tracce in ritrovamenti fossili, numismatici e letterari. Si tratta di un cane da caccia elegante, fedele e abituato a vivere vicino all’uomo. L’evento di oggi ha rappresentato, dunque, un’occasione particolare per valorizzare il sito delle Cave di Cusa, ma anche per tutelare questa razza canina che rischia l’estinzione, coniugando storia, archeologia e identità Siciliana. Lo riproporremo il prossimo anno con il coinvolgimento anche delle scuole.

