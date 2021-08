Cave di Cusa, “Cinema sotto le stelle”: questa sera sarà proiettato il film “Io rimango qui”

Nell’ambito del cartellone “E… STATE CON NOI 2021”, questa sera, a partire dalle ore 21.30, al Baglio Florio delle Cave di Cusa, sarà proiettato il film “Io rimango qui” di André Erkau.

La rassegna è promossa dal Cine-teatro Rivoli con il patrocinio del comune dell’Amministrazione comunale.

Il ticket d’ingresso è 4 euro.

TRAMA: Steffi ha appena finito il liceo e si appresta ad intraprendere la carriera di poliziotta quando le viene diagnosticata una malattia terminale. Avrebbe dovuto partire dal suo paesino rurale in Germania alla volta di Parigi insieme ai compagni di scuola e al fidanzatino, con cui aveva programmato di trascorrere la sua prima notte d’amore, ma la madre le sequestra soldi e documenti affinché si sottoponga al percorso chemioterapico. Steffi però fugge e incontra Steve, un motociclista che lavora (controvoglia) in un circo e ha altrettanta voglia di scappare dalle sue circostanze: insieme inizieranno un percorso che farà capire loro che cosa conti davvero nella vita.

🟢 GREEN PASS

Dal 6 agosto, ai sensi dell’articolo 3 del d.l. 23 luglio 2021 n. 105, per accedere a tutti gli spettacoli che si terranno al Baglio Florio e alle Cave di Cusa sarà necessario esibire il #greenpass.

All’ingresso vi verrà richiesto di mostrarlo in formato digitale o cartaceo, accompagnato dalla tessera sanitaria.

Per #greenpass si intende:

✔️ tampone negativo effettuato non oltre le 48 ore prima dello spettacolo.

✔️certificato di avvenuta vaccinazione (anche solo prima dose)

✔️ certificato di avvenuta guarigione

Sono esclusi dalla presentazione del green pass gli under 12 e i soggetti esenti dal vaccino con relativa certificazione medica.

