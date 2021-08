Catania. Politiche sociali: servizio bagni e docce per i senza tetto in via Teatro Greco

Politiche sociali: servizio bagni e docce per i senza tetto in via Teatro Greco

Il servizio bagni e docce per i senza tetto e senza fissa dimora, attivato lo scorso anno alle Ciminiere, su proposta dell’assessore ai servizi sociali Giuseppe Lombardo sarà svolto in continuità nei locali messi a disposizione dall’Ispettoria dei Salesiani in via Teatro Greco 32, dove ha sede l’associazione di promozione sociale Beato Dusmet diretta da Giuseppe Salamone. Il servizio, previsto dal lunedi al giovedi dalle ore 8 alle 11, ha il coordinamento della Croce Rossa insieme con la cooperativa “il Mosaico” e tutta la rete delle associazioni del presidio leggero.

“L’attività di assoluto rilievo sociale – sottolinea l’assessore Giuseppe Lombardo – si inserisce all’interno di un lavoro di prossimità che serve per la presa in carico dei senza tetto e senza fissa dimora e il loro successivo accompagnamento ai vari servizi o inserimento presso dormitori o luogo di accoglienza adeguato. Arricchiamo il ventaglio dei servizi a favore degli ultimi, attraverso un’attività che, su iniziativa del Sindaco Pogliese, ha avuto il suo inizio nei locali delle Ciminiere durante il lockdown riscuotendo apprezzamento e successo nel pieno della pandemia, grazie alla collaborazione delle più significative realtà del volontariato locale, e che alla luce delle temperature torride caratterizzanti la stagione estiva attuale, si rivela maggiormente significativa.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...