Catania. Le vie dei Tesori: apprezzamento per l’isola pedonale di via Etnea. Pogliese: “Puntiamo a renderla permanente ogni fine settimana”

Le vie dei Tesori: apprezzamento per la nuova isola pedonale di via Etnea. Pogliese: “Possibile renderla permanente ogni fine settimana”

Grande apprezzamento di cittadini e anche turisti per l’estensione della pedonalizzazione di via Etnea sino al Giardino Bellini, avviata nello scorso fine settimana, in via sperimentale, per tutti i weekend di ottobre nell’ambito del festival “Le vie dei Tesori”.

La completa chiusura al traffico disposta dall’Amministrazione comunale da piazza Duomo sino alla via Litrico, all’altezza dunque del Giardino Bellini, ha contribuito sabato pomeriggio e domenica scorsi a favorire i percorsi di valorizzazione del patrimonio culturale e artistico cittadino e le visite di siti di prestigio tra cui Palazzo degli Elefanti, che ha registrato centinaia di presenze.

“C’è un grandissimo interesse per l’immenso patrimonio di bellezza che caratterizza la nostra città e anche per le opere d’arte custodite all’interno di palazzo degli Elefanti– ha detto il sindaco Salvo Pogliese- Proprio per permettere ai catanesi di riappropriarsi della città e ai turisti di scoprire i nostri innumerevoli beni culturali, storico-artistici, architettonici, puntiamo a rendere permanente l’estensione dell’isola pedonale di via Etnea sino all’altezza del Giardino Bellini, iniziativa questa che ha anche l’apprezzamento degli esercenti della zona che giustamente vogliono il riscatto del centro storico, un obiettivo a cui l’adesione alle Vie dei Tesori contribuisce in maniera significativa”.

Il Palazzo degli Elefanti sarà aperto alle visite delle “Vie dei Tesori” anche nei prossimi weekend di ottobre, sabato e domenica, dalle ore 10 alle 17.40.

La chiusura al traffico di via Etnea è prolungata da piazza Duomo sino alla via Angelo Litrico (ingresso laterale giardino Bellini nei giorni di sabato (dalle ore 16 alle 24), e domenica (0-24), con divieto di circolazione per tutti i veicoli (compresi gli autobus del trasporto locale che saranno deviati su via Umberto), ad eccezione dei velocipedi, dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine in emergenza, dei residenti diretti a garage o aree scoperte private autorizzati dal Comando di Polizia locale. Sarà comunque consentito il transito per l’attraversamento di via Fragalà-Collegiata, via Antonino di Sangiuliano e piazza Stesicoro.

