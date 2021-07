Catania. Commissione paritetica Stato – Regione. Le congratulazioni della Ugl al neo presidente Giuffrè

Commissione paritetica Stato – Regione. Le congratulazioni della Ugl di Catania al neo presidente Giuffrè

Sulla nomina a presidente della Commissione paritetica Stato – Regione siciliana, costituita in sinergia tra il Ministero per gli affari regionali e l’Amministrazione regionale, del costituzionalista Felice Giuffrè, si registra tra gli altri anche il messaggio di congratulazioni della Ugl di Catania, con il segretario territoriale Giovanni Musumeci. “La condivisione tra gli autorevoli componenti del nome del professor Giuffrè, per il prestigioso e meritato incarico della guida di un così importante e delicato organismo di supporto all’azione legislativa ed esecutiva, ci riempie di orgoglio essendo un nostro concittadino che si continua a distinguere per la sua assoluta competenza giuridica e conoscenza delle istituzioni. Gli rivolgiamo un affettuoso augurio di buon lavoro, nella certezza che saprà intepretare il compito affidatogli nel migliore dei modi e, soprattutto, nel pieno interesse dei siciliani.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...