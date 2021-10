CAMPOBELLO: SABATO 23 OTTOBRE SARÀ INAUGURATO IL “PARCO DELLE LIBERTÀ”

SABATO 23 OTTOBRE SARÀ INAUGURATO IL “PARCO DELLE LIBERTÀ”

La nuova area dotata di giochi inclusivi è stata realizzata dall’Amministrazione guidata dal sindaco Castiglione per dare a tutti i bambini l’opportunità d’incontrarsi e giocare insieme.

Sabato 23 ottobre, alle ore 10.30, all’interno della villetta di Padre Pio sita in via Roma alta, si terrà la cerimonia d’inaugurazione del “Parco delle libertà”, la nuova area giochi inclusiva che è stata realizzata dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Castiglione con l’obiettivo di dare a tutti i bambini, anche con disabilità, l’opportunità d’incontrarsi e giocare insieme, coinvolgendo i genitori in un’esperienza condivisa.

Il progetto, dalla valenza sociale, ha visto il coinvolgimento delle associazioni UILDM, Age, Oasi di Torretta e “Teniamoci per mano onlus” ed è stato finanziato con i fondi ottenuti dall’Amministrazione comunale nell’ambito dell’avviso pubblico DDG 1399 del 8 agosto 2019 dell’Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali a valere sui fondi FNPS.

All’interno dell’area, che è stata pavimentata con gomma antitrauma, sono stati collocati una grande struttura con due castelli, scivoli e pannelli funzionali, 2 giochi a molla, 2 altalene e una pedana, tutti giochi inclusivi.

I lavori di installazione e montaggio sono stati eseguiti dall’impresa Holzhoff, che ha fornito anche le strutture a seguito dell’aggiudicazione della gara appaltata dal Comune il 17 giugno del 2021.

La cerimonia di inaugurazione è aperta alla cittadinanza, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza anti-Covid.

