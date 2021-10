Campobello. Riparte la campagna “Portiamo l’acqua al ghetto” per supportare i braccianti immigrati

Campobello di Mazara, riparte la campagna ‘Portiamo l’acqua al ghetto’ per supportare i braccianti immigrati

Nata nel 2020, la campagna ha garantito l’acqua durante la scorsa stagione olivicola, ha sostenuto i processi di autorganizzazione e di autodeterminazione delle persone che vivono all’interno del ghetto e ha sensibilizzato istituzioni sui bisogni espressi dai lavoratori e dai piccoli produttori.

“Gli obiettivi per il 2021 – scrivono gli organizzatori – sono: portare l’acqua nel mese di ottobre durante il momento più duro della raccolta delle olive; sostenere la festa annuale di Magal, momento di condivisione e solidarietà di tutti i lavoratori; sostenere le lotte e le rivendicazioni della Casa del Mutuo Soccorso dei lavoratori di Campobello di Mazara”.

Quest’ultimo punto, si legge, consiste nell’immediata dei registri per la residenza virtuale a Campobello di Mazara e Castelvetrano; kit medici e bagni chimici; punti di illuminazione pubblica nei pressi degli insediamenti informali; raccolta ordinaria dei rifiuti; elenco di case disponibili per l’affitto ai braccianti durante la raccolta.

