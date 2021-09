C.BELLO.AVVIO NUOVO ANNO SCOLASTICO: MESSAGGIO DEL SINDACO CASTIGLIONE E DELL’ASS. MOCERI AGLI ALUNNI

INIZIO NUOVO ANNO SCOLASTICO: IL MESSAGGIO DEL SINDACO CASTIGLIONE E DELL’ASSESSORE MOCERI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE CAMPOBELLESI

Anche quest’anno, come da tradizione, in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, il sindaco Giuseppe Castiglione ha portato il saluto e l’augurio dell’Amministrazione comunale agli studenti, ai docenti, al personale e al dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “L. Pirandello – S. Giovanni Bosco”.

Assieme al sindaco, all’apertura dei cancelli, stamattina, sono stati presenti l’assessore alla Pubblica Istruzione Antonella Moceri e il dirigente scolastico Giulia Flavio.

«Cari bambini, cari ragazzi – afferma il Sindaco – oggi risuona la campanella e, come ogni anno, è una giornata bellissima, carica di emozioni e di entusiasmo, ma anche molto delicata. Il perdurare della pandemia, infatti, continua a condizionare le nostre vite ed anche le attività scolastiche che devono ripartire in sicurezza, forti dell’esperienza dello scorso anno, che ci ha insegnato che è possibile vivere nuove forme di socialità nel rispetto di alcune semplici ma fondamentali regole che ormai fanno parte della vita di tutti noi: utilizzo della mascherina, distanziamento interpersonale e igiene delle mani. Non bisogna, infatti, minimamente abbassare la guardia, ma è importante, invece, vivere questo momento con quella resilienza che avete dimostrato di avere e che sono sicuro saprete mettere in campo anche quest’anno a scuola, grazie alla guida dei vostri insegnanti, con l’auspicio di poterci presto lasciare alle spalle il difficile periodo della pandemia.

Lo studio vi renda liberi e vi apra le strade dell’avvenire. Siete voi la parte migliore della nostra società ed in voi sono riposti tutti i nostri sogni e le nostre speranze per un futuro migliore.

L’Amministrazione comunale, come sempre, vi sarà vicina, continuando a monitorare la situazione epidemiologica e lavorando tutti i giorni al fianco delle istituzioni scolastiche.

Buon lavoro e buon inizio di anno scolastico a tutti!».

Mi piace: Mi piace Caricamento...