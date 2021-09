CAMPOBELLO. RINGRAZIAMENTO DEL SINDACO AL DOTT. CALÌ, ESEMPIO DI SENSO CIVICO VERSO TORRETTA GRANITOLA

IL RINGRAZIAMENTO DEL SINDACO AL DOTT. CALÌ, ESEMPIO DI SENSO CIVICO E ATTACCAMENTO VERSO TORRETTA GRANITOLA

Ha donato strutture per il decoro urbano e si è dedicato alla cura del verde pubblico, con la collaborazione di due villeggianti

«A nome dell’Amministrazione comunale di Campobello ringrazio il dottor Giuseppe Calì, farmacista palermitano che da qualche anno villeggia a Torretta Granitola, per aver dimostrato grande attaccamento verso la borgata marinara, portando avanti con grande senso civico e in forma esemplare diverse iniziative volte alla valorizzazione del territorio.

Durante il periodo estivo, il dottor Calì ha infatti realizzato 2 ringhiere in legno che sono state collocate nelle calette di accesso alle spiaggette, ha donato diverse strutture di arredo urbano e si è dedicato costantemente alle attività di manutenzione delle aiuole e di cura del verde pubblico in diverse aree di Torretta, contribuendo in forma volontaria ed in modo tangibile al miglioramento del decoro della nostra bellissima borgata con la fattiva collaborazione di altri due villeggianti, il signor Girolamo Pipitone e il signor Pasquale Catarinicchia.

Si tratta di gesti preziosi che dimostrano concretamente l’amore verso il territorio e che auspico possano essere presi d’esempio da tanti altri nostri concittadini, nella consapevolezza che, oggi più che mai, solo attraverso la condivisione e la collaborazione è possibile far fronte tutti insieme ai problemi di un paese».

È stato questo l’intervento del sindaco Giuseppe Castiglione, che venerdì mattina, a palazzo municipale, ha ricevuto il dott. Calì e gli ha conferito una pergamena in segno di riconoscimento per l’impegno profuso in favore della comunità campobellese.

All’incontro sono stati presenti anche il signor Girolamo Pipitone e il signor Pasquale Catarinicchia.

