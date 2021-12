Campobello. “Il Giorno del Dono”: l’Avis ha accolto i ragazzi della primaria del plesso “De Amicis”

“Il Giorno del Dono”: l’Avis ha accolto i ragazzi della primaria del plesso “De Amicis”

Martedì 23 Novembre u.s., i ragazzi delle classi IVE e IVF della scuola elementare plesso “De Amicis”, accompagnati dalle insegnanti Di Natale, La Rocca, Minaudo e Chiofalo, hanno visitato la sede dell’Avis di Campobello di Mazara. L’iniziativa, che rientra nel progetto realizzato dall’ ISTITUTO COMPRENSIVO PIRANDELLOS.G.BOSCO dal titolo “IL GIORNO DEL DONO”, non poteva non essere condivisa dall’’Avis, che promuove la cultura della solidarietà e del dono, attraverso la sua più alta espressione associativa del dono di sangue e di emocomponenti. La responsabile del settore scuola della locale sezione Avis, Valentina Critti, unitamente al Presidente della sezione Nino Accardo ed ai consiglieri Salvatore Di Natale e Nicola Mangiaracina, ha accolto i ragazzi presso la sede di via Sandro Pertini, omaggiandoli di gadget ricordo dedicati . Nel corso della visita gli alunni hanno realizzato un disegno sul tema del dono, che sarà esposto nei locali dell’Avis unitamente agli analoghi lavori realizzati dagli alunni delle scuole medie, a testimonianza della continua e proficua collaborazione tra l’Istituto scolastico rappresentato dalla sua Dirigente Giulia Flavio, a cui va il nostro ringraziamento, e la nostra sezione .

