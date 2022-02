CAMPOBELLO. COMUNE CERCA PARTNER PER PARTECIPAZIONE AL BANDO “SPAZI AGGREGATIVI DI PROSSIMITÀ”

Reading Time: 2 minutes

IL COMUNE CERCA PARTNER PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO “SPAZI AGGREGATIVI DI PROSSIMITÀ”

Sul sito istituzionale è stato pubblicato l’avviso. Istanze entro l’8 marzo

Sul sito istituzionale del Comune di Campobello di Mazara, all’indirizzo www.comune.campobellodimazara.tp.it (sezione AVVISI), è stato pubblicato un avviso per l’individuazione di partner ai fini della partecipazione al bando “Spazi aggregativi di prossimità 2022” promosso dall’impresa sociale “Con i bambini”.

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Castiglione intende, infatti, individuare i soggetti con cui partecipare alla richiesta per il finanziamento a valere sul “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile” L.28/1/2015 n. 208 art.1, comma 392 ai fini della realizzazione di progetti di aggregazione rivolti a minori tra i 10 e i 17 anni.

In particolare, le attività che si intendono realizzare riguardano la promozione e il potenziamento di servizi territoriali che svolgano una funzione educativa e aggregativa in favori dei ragazzi, con l’obiettivo anche di prevenire il disagio giovanile e lo scambio tra pari mediante il coinvolgimento della comunità educante.

Le partnership dovranno essere costitute da almeno 3 soggetti che assumeranno un ruolo attivo nella realizzazione del progetto unitamente al Comune di Campobello.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse con posta elettronica all’indirizzo protocollo.campobellodimazara@pec.it (specificando nell’oggetto “Presentazione Manifestazione di interesse per la candidatura in qualità di partner di progetto per la co-progettazione e partecipazione al bando Spazi Aggregativi di prossimità 2022”) entro l’8 marzo 2022.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rosaria Giorgi.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare l’avviso integrale sul sito del Comune.

