CAMPOBELLO, IL 18 E 19 DICEMBRE “ASSOCIAZIONI IN PIAZZA PER TELETHON”

All’interno della villa comunale sarà allestito un gazebo in cui sarà possibile dare un contributo alla ricerca. L’iniziativa è promossa dall’Azione cattolica con la collaborazione di Age, Avel, Avis, Caritas, Cif, Gandhi, UILDM, Yalla e Fidapa e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale

Le associazioni di Campobello scendono in piazza per la ricerca.

Con il patrocinio dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Castiglione, nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 dicembre, l’Azione cattolica, con la collaborazione delle associazioni Age, Avel, Avis, Caritas, Cif, Gandhi, UILDM, Yalla e Fidapa, allestirà un gazebo all’interno della villa comunale per sostenere la campagna di Natale promossa dalla fondazione Telethon.

Il gazebo sarà aperto sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle 19.

Sarà possibile dare un piccolo contributo in favore della ricerca sulle malattie genetiche e rare, con una donazione minima di 12 euro per ricevere un “cuore di cioccolato” .

L’iniziativa di solidarietà si propone di contribuire alla ricerca scientifica, manifestando al contempo vicinanza a tutte le persone che convivono con una malattia rara, mediante la mobilitazione di energie sociali preziose che rendono più solida e unita l’intera comunità.

