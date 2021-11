CAMPOBELLO. GLI AUGURI DEL SINDACO CASTIGLIONE ALLA CENTENARIA SIGNORA GIUSEPPA MANGIONE

GLI AUGURI DEL SINDACO CASTIGLIONE ALLA SIGNORA GIUSEPPA MANGIONE, NUOVA CENTENARIA DI CAMPOBELLO

Campobello ha un’altra centenaria.

È la signora Giuseppa Mangione, vedova Barraco, nata il 14 novembre 1921 a Campobello, dove ha sempre vissuto prendendosi cura della propria famiglia e aiutando il marito nel lavoro in campagna.

La nonnina, che ha 1 figlia, due nipoti e 2 pronipoti, ha spento domenica le 100 candeline alla presenza dei familiari e del sindaco Giuseppe Castiglione, che ha omaggiato alla centenaria una pergamena e un mazzo di fiori in segno d’augurio da parte dell’Amministrazione comunale.

«Nel giro di pochi giorni abbiamo festeggiato 4 centenari a Campobello – afferma il sindaco Castiglione – Compiere cent’anni è un traguardo molto importante, in quanto vuol dire avere percorso un lungo cammino, essere ricchi di esperienza, di saggezza e di ricordi da condividere. È sempre una grande gioia festeggiare la longevità dei nostri concittadini che rappresentano un tesoro di saggezza per la comunità».

