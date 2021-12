CAMPOBELLO. È POSSIBILE PAGARE BOLLETTE IDRICHE TRAMITE PAGOPA, COLLEGANDOSI AL SITO DEL COMUNE

È POSSIBILE PAGARE LE BOLLETTE IDRICHE TRAMITE PAGOPA, COLLEGANDOSI AL SITO DEL COMUNE

Tramite la stessa piattaforma, si potrà verificare lo stato dei propri pagamenti, per procedere alla regolarizzazione.

Da qualche giorno è possibile pagare on line le bollette del servizio idrico tramite il sistema PagoPa, il sistema di pagamenti elettronici implementato dallo Stato italiano per rendere più semplici, sicuri e trasparenti tutti i versamenti verso la Pubblica Amministrazione.

Sarà dunque possibile pagare la prima rata della bolletta del servizio idrico per l’anno 2019-2021 sia tramite bollettino di conto corrente postale sia on line, tramite Speed, collegandosi al sito istituzionale del Comune www.comune.campobellodimazara.tp.it (home page- sezione “pagamenti cittadino”) .

Sempre tramite la stessa piattaforma, è possibile inoltre verificare lo stato dei propri pagamenti, per procedere alla regolarizzazione di eventuali situazioni debitorie nei confronti del Comune.

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’ufficio del Servizio Idrico del Comune nelle giornate di lunedì e mercoledì (ore 9-13).

