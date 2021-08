Campobello di Mazara. Ferragosto tra Green Pass e controlli: le regole anti-Covid

CONTRASTO AL COVID/NUOVA ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE: RIBADITO IL DIVIETO DI FALÒ E DI ASSEMBRAMENTO IN SPIAGGIA Il rispetto delle regole non deve essere solo un problema di controlli e di sanzioni, ma risponda innanzitutto a un impegno della collettività per tutelare il diritto alla salute di tutti

Cari Concittadini, cari villeggianti, ieri sera il presidente della Regione Siciliana ha adottato l’Ordinanza n. 84, con la quale ribadisce alcuni degli obblighi vigenti in materia di contrasto alla diffusione della pandemia da COVID-19 e ne introduce degli altri. Al fine di rendervi più chiari questi obblighi, li riepilogo in calce, invitandovi al loro rispetto, al fine di salvaguardare la salute di noi stessi, dei nostri cari e di tutti coloro che ci stanno intorno.

Art. 4 È stato ribadito l’obbligo, per ogni cittadino al di sopra dei 12 anni, di tenere sempre con sé una mascherina quando si è fuori dalla propria abitazione. La mascherina deve essere indossata nei luoghi aperti al pubblico quando ci si trova in presenza di più soggetti in luoghi particolarmente affollati. L’uso della mascherina non è obbligatorio solo quando ci si trova tra congiunti o conviventi.

Art. 5 Per accedere agli uffici pubblici e a tutti gli edifici aperti al pubblico è necessario essere in possesso del cosiddetto “green pass” (certificazione verde) previsto dall’art. 9 del Decreto Legge 23 luglio 2021. Per coloro che non ne fossero in possesso, per poter beneficiare dei servizi resi dagli uffici pubblici e dai privati preposti all’esercizio di attività amministrative, l’unica modalità consentita è quella telematica e/o, comunque, da remoto. Il mancato possesso della suddetta certificazione preclude, in ogni caso l’accesso fisico agli uffici di cui sopra.

Art. 6 Tutti coloro i quali debbono partecipare a cerimonie private quali, ad esempio, compleanni, matrimoni, lauree e simili festeggiamenti, qualora non siano in possesso della documentazione comprovante la doppia vaccinazione, debbono effettuare un tampone nelle 48 ore antecedenti l’evento. Sempre all’art. 6, il Presidente consente ai Sindaci, nei giorni 14, 15 e 16 agosto 2021, di poter adottare delle ordinanze per inasprire divieti e obblighi già istituiti dalla normativa regionale e nazionale, divieti ed obblighi riguardo i falò in spiaggia, gli assembramenti, l’obbligo di utilizzo della mascherina nei luoghi turistici particolarmente frequentati e ogni altra fattispecie che potrebbe contribuire alla diffusione del virus COVID-19. A questo proposito, occorre ribadirlo, il divieto di falò in spiaggia è già imposto dalla Regione Siciliana con il D.D.G. n. 476 del 01/06/2007, ove sono previsti altri divieti riguardo l’uso delle spiagge: divieto di giochi che possono arrecare disturbo ai bagnanti, divieto di campeggio e divieto di bivacco, solo per citarne alcuni. Il divieto di assembramento è una norma tuttora vigente, insieme all’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi particolarmente frequentati e affollati.

L’ordinanza del Presidente della Regione prevede, inoltre il “ ” e l’istituzione di P in cui la percentuale di vaccinati è inferiore al 60 per cento.

Confido, infine, nel vostro senso civico, affinché il rispetto delle regole vigenti non sia solo un problema di controlli e di sanzioni da parte delle istituzioni o delle Forze dell’Ordine, ma risponda innanzitutto a un impegno della collettività, a quel senso di responsabilità che si deve tradurre in azioni concrete volte a tutelare il nostro e l’altrui diritto alla salute.

