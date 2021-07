Campobello di Mazara. Colonnine ricarica auto 50Kw: le prime 3 in provincia

Colonnine ricarica auto 50Kw: a Campobello le prime 3 in provincia

Sono i primi tre impianti di ricarica elettrica con una potenza di oltre 50kw in provincia di Trapani quelli che sono stati inaugurati ieri nell’area esterna della “Bono & Ditta Spa”, la società che si occupa di produzione di mosti concentrati e rettificati e succhi di frutta esportati in tutto il mondo. Le tre colonnine in via Rosario al servizio degli utenti e già inserite nel circuito “Nextcharge”, fanno parte del mega impianto fotovoltaico che la società ha installato nell’area adiacente a quella di produzione. Un campo con 2.195 pannelli ad alto rendimento che producono – a pieno regime – 1000 kw e che si aggiungono ai già 350kw prodotti dall’impianto sui tetti della zona di produzione e al gruppo batterie di altri 300kw collegato al nuovo campo. «Entro il 2025 vogliamo raggiungere il 90% di autonomia da fonti alternative di energia per quanto riguarda il fabbisogno aziendale» ha ribadito il Vice Presidente della società, Fabio Ditta.

Il campo è stato costruito grazie alla collaborazione con la “3EE” di Marsala e la Sunpower (i lavori edili sono stati realizzati dalla ditta Paolo Oddo), con la direzione lavori dell’architetto Maurizio Agola. Nel giorno dell’inaugurazione la concessionaria Essepiauto di Mazara del Vallo ha fatto arrivare all’impianto alcune auto elettriche per una prima prova demo: «La potenza superiore a 50kw consente di poter ottenere, in meno di un’ora, una carica pari all’80%» ha detto il Presidente della “Bono & Ditta Spa” Salvatore Ditta. Per il paese di Campobello di Mazara è il primo impianto di ricarica elettrica per autovetture che viene aperto.

fonte: www.castelvetranoselinunte.it

