CAMPOBELLO. DAL 2 GENNAIO L’HUB VACCINALE ALL’INTERNO DELL’EX MOCAR SARÀ APERTO TUTTI I GIORNI

DAL 2 GENNAIO L’HUB VACCINALE ALL’INTERNO DELL’EX MOCAR SARÀ APERTO TUTTI I GIORNI

Sindaco Castiglione: «Vacciniamoci tutti il più celermente possibile. Il virus corre troppo velocemente e i vaccini sono l’unico scudo che abbiamo per proteggerci dalla malattia grave»

S’informa la cittadinanza che, al fine di accelerare la somministrazione dei vaccini, in considerazione della nuova ondata di contagi che purtroppo sta colpendo pesantemente anche la popolazione locale, a partire dal 2 gennaio, l’hub vaccinale allestito all’interno dell’ex Mocar, in contrada Magaggiari, sarà aperto tutti i giorni, con orario continuato dalle ore 8 alle ore 20.

All’interno dei locali dell’ex Mo Car potranno ricevere il vaccino adulti e ragazzi dai 12 anni in su, mentre il servizio di vaccinazione pediatrica (dai 6 agli 11 anni) sarà garantito esclusivamente dall’ospedale di Castelvetrano, nelle giornate di martedì, giovedì, sabato e domenica pomeriggio (dalle ore 14 alle 20). Sempre all’interno dell’ospedale, il martedì e il giovedì pomeriggio, negli stessi orari, la vaccinazione sarà riservata agli adulti che necessitano di vaccinarsi in ambiente protetto.

«Non perdiamo altro tempo – ribadisce il sindaco Castiglione – procediamo tutti il più celermente possibile con le vaccinazioni e con i richiami, approfittando dell’opportunità di fare il vaccino a Campobello. I vaccini sono l’unico scudo che abbiamo contro il virus. I dati non lasciano dubbi: a causa delle varianti e della stagione invernale, i casi continuano ad aumentare in maniera impressionante, come mai era accaduto prima e i vaccini sono estremamente efficaci nel proteggerci dalla malattia severa e dalla morte. Fidiamoci dunque della scienza, vacciniamoci per il bene di tutti!».

