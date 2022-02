Campobello. Consiglieri Comunali d’opposizione avviano Petizione disservizio postale

Reading Time: 2 minutes

Consiglieri Comunali d’opposizione avviano Petizione disservizio postale

I cittadini del Comune di Campobello di Mazara, a seguito di quanto avvenuto negli ultimi mesi in merito alla vicenda della consegna degli avvisi di pagamento da parte dei competenti Settori Comunali a mezzo raccomandata tramite una Società privata di servizio postale

INTENDONO

con la presente RENDERE NOTO e LAMENTARE il disagio subito a causa delle irregolarità e del disservizio che si è prodotto incessantemente.

Nella fattispecie si rende noto che:

molti cittadini NON hanno ricevuto l’avviso al proprio indirizzo di residenza nonostante non ci siano state variazioni dello stesso negli ultimi mesi e per questo motivo sono riusciti ad entrare in possesso di tale avviso solo in un secondo momento e grazie all’aiuto di amici e conoscenti che hanno fatto squadra per farlo recapitare al legittimo destinatario;

in numerose occasioni sono stati recapitati a molti indirizzi degli avvisi di giacenza senza che l’impiegato avesse prima suonato al citofono dell’abitazione;

si è appreso, inoltre, di numerose sfasature, anche di un mese, fra le date riportate negli “AVVISI DI GIACENZA”, immessi nelle buche delle lettere, e quelle stampate sulle buste d’inoltro delle raccomandate;

tutte queste procedure sbrigative portano conseguentemente i cittadini a doversi recare personalmente a ritirare le raccomandate presso il punto di ritiro della compagnia postale, creando non solo un disagio, ma anche degli assembramenti, che in questo periodo storico non sarebbero consigliabili.

Pertanto con la presente petizione si chiede:

che i dirigenti intervengano presso la ditta responsabile e che richiamino alla serietà e professionalità;

che la presente richiesta venga registrata regolarmente agli atti presso l’ufficio protocollo di questo comune.

Tutto quanto premesso, genera nei cittadini un clima di malcontento e una sensazione di sfiducia nei confronti delle istituzioni comunali. E’ stato riscontrato infatti che i cittadini hanno mostrato questo tipo di sentimenti e che ciò potrebbe anche sfociare in un effetto contrario nella solvenza dei pagamenti rispetto a quanto auspicato dagli uffici comunali.