Campobello: COMUNICATO STAMPA DEL CIRCOLO DIVENTERA’ BELLISSIMA

IL LOCALE CIRCOLO DI DIVENTERA’ BELLISSIMA , RINGRAZIA IL PRESIDENTE NELLO MUSUMECI , PER LA VISITA ,MA SOPRATTUTTO PER LE ATTENZIONI RIVOLTE AD ALCUNE PROBLEMATICHE CHE INSISTONO SUL NOSTRO TERRITORIO , ASSUMENDO L’ IMPEGNO ATTRAVERSO UN IMPORTANTE CONTRIBUTO ECONOMICO . AVERE AVUTO IL PRIVILEGIO DEL PASSAGGIO ISTITUZIONALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA , NON SI HA RICORDO DI ALTRE PRESENZE NEGLI ANNI PASSATI , COSA CHE RIEMPE DI ORGOGLIO TUTTI GLI ADERENTI AL PARTITO ,RIBADISCE IL COMMISSARIO COMUNALE LOCALE GIOVANNI PALERMO , CHE UNITAMENTE A TUTTA LA CLASSE DIRIGENTE LOCALE E AI SUOI CONSIGLIERI COMUNALI RINGRAZIA PARTICOLARMENTE L’ AVV. GIULIA FERRO , SEGRETARIA PROVINCIALE DI D.B. CHE HA VOLUTO FORTEMENTE QUESTO INCONTRO.

I CONSIGLIERI COMUNALI

DI STEFANO PIERO

ROSETTA BONO

ROSARIO PALERMO

MARIANGELA VAMPIRO

IL COMMISSARI

GIOVANNI PALERMO

