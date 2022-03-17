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Campobello: COMUNICATO STAMPA DEL CIRCOLO DIVENTERA’ BELLISSIMA

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IL  LOCALE CIRCOLO DI DIVENTERA’ BELLISSIMA , RINGRAZIA IL PRESIDENTE NELLO MUSUMECI , PER LA VISITA ,MA SOPRATTUTTO PER LE ATTENZIONI RIVOLTE AD ALCUNE PROBLEMATICHE  CHE INSISTONO SUL NOSTRO TERRITORIO , ASSUMENDO L’ IMPEGNO ATTRAVERSO UN IMPORTANTE CONTRIBUTO ECONOMICO . AVERE AVUTO IL PRIVILEGIO  DEL PASSAGGIO ISTITUZIONALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA , NON SI HA RICORDO DI ALTRE PRESENZE  NEGLI ANNI PASSATI , COSA CHE RIEMPE DI ORGOGLIO TUTTI GLI ADERENTI AL PARTITO ,RIBADISCE IL COMMISSARIO COMUNALE LOCALE GIOVANNI PALERMO , CHE UNITAMENTE  A TUTTA LA CLASSE DIRIGENTE LOCALE  E AI SUOI CONSIGLIERI COMUNALI   RINGRAZIA PARTICOLARMENTE L’ AVV. GIULIA FERRO , SEGRETARIA  PROVINCIALE DI  D.B. CHE HA VOLUTO FORTEMENTE QUESTO INCONTRO.

 

I CONSIGLIERI COMUNALI

DI STEFANO PIERO

ROSETTA BONO

ROSARIO PALERMO

MARIANGELA VAMPIRO

 

IL COMMISSARI

GIOVANNI PALERMO

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