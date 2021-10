CAMPOBELLO. CENTO CANDELINE PER LA SIGNORA NINFA DI STEFANO

CENTO CANDELINE PER LA SIGNORA NINFA DI STEFANO

La nuova centenaria di Campobello è stato festeggiata il 20 ottobre scorso alla presenza del sindaco Giuseppe Castiglione e del vicesindaco Antonella Moceri

Campobello di Mazara festeggia una nuova centenaria. A superare il traguardo del secolo di vita, il 20 ottobre scorso, è stata la signora Ninfa Di Stefano, vedova di Pietro Indelicato, che mercoledì scorso è stata protagonista di una allegra festa organizzata dai 2 figli, a cui hanno preso parte i 4 nipoti, il fratello e le sorelle, il sindaco Giuseppe Castiglione e il vicesindaco Antonella Moceri.

L’arzilla e simpatica nonnina in giovane età si dedicava al cucito di coperte trapuntate, mentre oggi coltiva la passione per la poesia e per la lettura, attività che pratica quotidianamente.

Il Sindaco e il Vicesindaco hanno reso omaggio alla signora, portando un mazzo di rose rosse e una pergamena.

«La vita di un anziano – hanno dichiarato – rappresenta un esempio a cui guardare, un tesoro di esperienza che abbiamo il dovere di tramandare alla generazioni future. Alla signore Ninfa, in occasione dei suoi cento anni, formuliamo i migliori auguri per aver raggiunto l’importante traguardo, auspicando che ancora a lungo possa godere dell’affetto e della vicinanza della sua famiglia e dei suo cari».

Mi piace: Mi piace Caricamento...