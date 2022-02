CAMPOBELLO. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA BANDO PER AFFIDAMENTO IMMOBILE “PIO LA TORRE”

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Castiglione ha indetto una selezione pubblica per l’affidamento di un bene confiscato alla mafia con l’obiettivo di promuovere un impiego socialmente utile di questo patrimonio, tenendo conto dell’alto valore simbolico che lo stesso ricopre per la riaffermazione della legalità.

Un avviso è stato infatti pubblicato ieri sul sito istituzionale del Comune di Campobello, all’indirizzo www.comune.campobellodimazara.tp.it (sezione AVVISI), per la concessione a titolo gratuito del bene immobile di contrada Campana-Balatelle denominato “Pio La Torre”, per destinarlo a rifugio sanitario per animali, così come stabilito dalla Giunta comunale con deliberazione n. 348 del 07/12/2021.