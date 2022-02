Campobello. Apre uno sportello di supporto etnopsicologico per migranti

Reading Time: 2 minutes

Apre uno sportello di supporto etnopsicologico per migranti a Campobello di Mazara

Campobello di Mazara – Apre a Campobello di Mazara lo sportello di ascolto e supporto psicologico per persone vulnerabili con background migratorio e i loro caregiver. L’equipe dello sportello è costituita dai professionisti del Centro Penc di Palermo e del Consorzio Hera, realtà da tempo impegnate in attività finalizzate al benessere e all’inclusione sociale di persone straniere presenti nel territorio.

Il servizio si rivolge alle persone di origine straniera che stanno vivendo una condizione di disagio, sconforto o stress psicologico. Lo sportello supporta anche i caregiver, ovvero genitori, famiglie affidatarie o adottive, tutori volontari, mentori di giovani migranti e operatori di centri che lavorano nell’ambito migratorio.

È possibile accedere allo sportello su prenotazione contattando il numero 347/1580224 oppure inviando una mail a centropenc@gmail.com. Il servizio è gratuito. Sarà attivo ogni venerdì dalle 10 alle 17 presso la sede del Consorzio Hera in via Umberto I n.55.

“Nasce un servizio nuovo per la comunità di Campobello e zone limitrofe così fortemente caratterizzate dalla transculturalità”, afferma Alexandra Bruno del Consorzio Hera. “Ci auguriamo che la diversità possa essere vista come un punto di forza e non con timore. Siamo dell’idea che il servizio possa dare una spinta verso processi di inclusione”.

“L’apertura di uno sportello di supporto a persone straniere si inserisce all’interno di un risaputo aumento della sofferenza anche a causa della pandemia”, afferma la Maria Chiara Monti, presidente del Centro Penc. “L’approccio etnopsicologico utilizzato dai professionisti del nostro centro consente alle persone prese in carico di affidarsi a un team di professionisti, riconoscendo le proprie origini come una risorsa e non come un ostacolo nella relazione con l’altro”.

Il Centro Penc da anni si occupa di fornire supporto psicologico anche con la collaborazione di mediatori linguistico-culturali, a persone di origine straniera sia di recente sia di più antica immigrazione. Il Consorzio Hera si occupa di servizi di accoglienza residenziali e non, a favore di migranti promuovendone i processi di inclusione.

L’iniziativa è in parte sostenuta da International Rescue Committee (IRC) nell’ambio del progetto “FAST – Foster Action and Support to Trafficked Persons” – attraverso interventi di supporto psicologico fornito dai professionisti del Centro Penc.

