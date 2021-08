CAMPOBELLO: AL VIA OGGI IL 2° INTERVENTO ESTIVO DI DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

AL VIA OGGI IL 2° INTERVENTO ESTIVO DI DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Questa sera il servizio interesserà Campobello e Torretta Granitola. Mercoledì il lato est di Tre Fontane e giovedì quello ovest

Dopo un primo servizio eseguito nei primi di agosto, prenderà il via questa sera, martedì 17 agosto, il secondo intervento di disinfestazione del territorio disposto dall’Amministrazione comunale, come ogni anno, durante il periodo estivo.

A partire dalle ore 24 di questa sera, in particolare, la disinfestazione interesserà il centro urbano di Campobello e la borgata marinara di Torretta Granitola, mentre domani sera, mercoledì 18 agosto, a partire sempre dallo stesso orario, il servizio sarà eseguito nel lato est della frazione balneare di Tre Fontane. Il secondo intervento estivo di disinfestazione si concluderà giovedì sera (19 agosto, a partire dalle ore 24) con l’esecuzione della disinfestazione nel lato ovest di Tre Fontane.

Gli interventi saranno eseguiti dalla ditta “Pulirama” di Marsala, aggiudicataria del servizio affidato dal Comune.

Si raccomanda ai cittadini di chiudere le finestre e di tenere al riparo gli animali domestici per l’intera durata degli interventi di disinfestazione.

