CAMPOBELLO, AL VIA IL SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO: ISTANZE ENTRO IL 20 GENNAIO

Sindaco Castiglione: «Altra importante opportunità per le persone in difficoltà economica che potranno esercitare attivamente un servizio in favore della collettività»

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione ha avviato nuovamente il “servizio civico volontario e qualificato” con l’obiettivo di promuovere una migliore qualità della vita nel territorio comunale di Campobello, riducendo le condizioni di disagio derivanti dalle purtroppo diffuse difficoltà occupazionali, dall’inadeguatezza del reddito e da particolari condizioni di non autonomia.

Il progetto è rivolto alle persone che vivono in una condizione di particolare debolezza sociale e che avranno, dunque, la possibilità di svolgere attività di pubblica utilità in cambio di un compenso forfetario mensile, quale forma di sostegno al reddito.

In base al regolamento comunale il “Servizio Civico” si distingue in:

1. Servizio civico volontario (o non qualificato);

2. Servizio civico qualificato (rivolto ai lavoratori in possesso di qualifiche professionali quali ad es. operaio specializzato, elettricista, personale O.S.A., ecc. momentaneamente senza lavoro).

Per quanto riguarda, invece, le attività che potranno essere svolte nell’ambito del Servizio civico, sono previste la custodia, la vigilanza, la pulizia e la manutenzione di strutture pubbliche comunali (edifici comunali, palestre, etc.), la vigilanza presso le scuole, la salvaguardia e la manutenzione del verde pubblico e l’aiuto ai disabili e agli anziani.

Ai soggetti che saranno avviati nel servizio civico volontario e qualificato sarà corrisposto un compenso forfetario mensile rispettivamente di 300 euro e di 400 euro per 20 giorni lavorativi al mese e per 4 ore giornaliere.

Per essere inseriti nelle apposite graduatorie che saranno stilate dagli uffici comunali dei Servizi Sociali, bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni;

2. Essere residenti nel territorio comunale da almeno un anno;

3. Essere iscritti nelle liste di disponibilità al lavoro presso le agenzie del lavoro;

4. II nucleo familiare dei soggetti richiedenti non deve possedere un patrimonio mobiliare (depositi postali, bancari, ecc.) superiore al doppio dell’importo del proprio minimo vitale mensile. Non deve altresì possedere un patrimonio immobiliare che produca un reddito catastale superiore a euro 50 o a euro 1.000, nel caso sia l’unico immobile e venga utilizzato quale abitazione dei nucleo familiare;

5. Essere fisicamente idonei allo svolgimento dell’attività con produzione di relativo certificato di idoneità fisica rilasciato dal proprio medico.

Gli interessati dovranno inviare istanza, redatta secondo il modello reperibile sul sito istituzionale del Comune di Campobello, all’indirizzo www.comune.campobellodimazara.tp.it (sezione Avvisi), indirizzandola al “Comune di Campobello di Mazara – 2° Settore Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sanità – Via S.G. Bosco – 91021 Campobello di Mazara”.

Le istanze potranno essere presentate a mano presso l’Ufficio di Protocollo del Comune sito in via Mare n. 2 o trasmesse a mezzo posta elettronica all’indirizzo protocollo.campobellodimazara@pec.it entro le ore 13.00 del 20 gennaio 2022.

Per eventuali ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio dei Servizi Sociali, di cui è responsabile la dott.ssa Rosaria Giorgi, negli orari di ufficio.

«Si tratta – dichiara il sindaco Castiglione – di un’altra importante opportunità che abbiamo voluto avviare nuovamente con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale e lavorativa nel territorio comunale, offrendo a diverse famiglie campobellesi in difficoltà la possibilità di accedere a una misura di sostegno al reddito, esercitando al contempo servizi di indubbia utilità in favore di tutta la comunità».

