BRESCIA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA CARRABILE DEL TORRENTE GARZA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA CARRABILE DEL TORRENTE GARZA (VIA TARTAGLIA e VIA F.LLI UGONI)

GETTATE LE SOLETTE IN CEMENTO ARMATO

Procedono con celerità i lavori di manutenzione delle coperture del Torrente Garza. Terminato il varo delle travi prefabbricate si è proceduto al getto delle solette in cemento armato e all’impermeabilizzazione dell’impalcato con la posa di guaine bituminose carrabili e di una caldana di protezione in calcestruzzo.

Dopo la maturazione dei getti di cemento si procederà alla prova di carico per ciascun impalcato di via Tartaglia e di via Ugoni. Intanto sono in fase di completamento i rinforzi strutturali delle solette con travi Ipe in acciaio da 400 e 450 millimetri. Le operazioni sono state eseguite, dall’intradosso dell’impalcato, per una lunghezza di quindici metri a sud di via Tartaglia e di circa otto metri a nord di via Ugoni.

Successivamente si procederà al completamento della strada ripristinando cordoli, caditoie, conglomerati bituminosi, marciapiedi, pista ciclabile e segnaletica stradale.

Entro i primi giorni di ottobre è prevista la riapertura al traffico della viabilità principale in via Tartaglia e in via Ugoni.

Al termine dei lavori le contro strade saranno riportate alla condizione antecedente all’inizio dell’intervento.

“Si tratta di una delle opere più impattanti e impegnative eseguite durante questo mandato amministrativo che sta volgendo al termine”, ha dichiarato l’Assessore alla Rigenerazione Urbana Valter Muchetti. “Sento quindi l’obbligo di ringraziare tutti quelli che hanno collaborato per realizzare questo intervento così importante. Grazie a un imponente lavoro di pianificazione e recupero delle risorse il Comune di Brescia ha realizzato un grande programma di prevenzione, per garantire la sicurezza dei cittadini, effettuando verifiche e monitoraggi di ponti, sovrappassi e coperture. L’accurata organizzazione del cantiere di via Ugoni e di via Tartaglia permetterà di concludere l’opera entro i termini previsti: un aspetto che, ne sono certo, sarà molto apprezzato dai bresciani”.

